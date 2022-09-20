Перейшов на бік ворога. Екс-поліцейському з Куп'янська повідомлено про підозру
Поліцейському із Куп'янська, який під час окупації міста перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .
За даними слідства, під час окупації Куп'янська екс-поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду у "правоохоронних органах" окупантів.
"Він проводив обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукання та вилучення табельної вогнепальної зброї. Також закликав їх співпрацювати з представниками РФ, зазначаючи, що окупанти "не ображають" і виплачують заробітну плату", - йдеться у повідомленні ОГП.
Наразі зраднику повідомлено про підозру у державній зраді в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали мешканця Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство" та допомагав росіянам приховувати злочини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .