Перешел на сторону врага. Экс-полицейскому из Купянска сообщено о подозрении
Полицейскому из Купянска, который во время оккупации города перешел на сторону врага, сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага и занял должность в "правоохранительных органах" оккупантов.
"Он проводил обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и извлечения табельного огнестрельного оружия. Также призвал их сотрудничать с представителями РФ, отмечая, что оккупанты "не оскорбляют" и выплачивают заработную плату", - говорится в сообщении ОГП.
Сейчас предателю сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.
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