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Перешел на сторону врага. Экс-полицейскому из Купянска сообщено о подозрении

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Харьков, Вторник 20 сентября 2022 13:25
Перешел на сторону врага. Экс-полицейскому из Купянска сообщено о подозрении Фото: экс-полицейскому из Купянска сообщено о подозрении в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Полицейскому из Купянска, который во время оккупации города перешел на сторону врага, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага и занял должность в "правоохранительных органах" оккупантов.

"Он проводил обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и извлечения табельного огнестрельного оружия. Также призвал их сотрудничать с представителями РФ, отмечая, что оккупанты "не оскорбляют" и выплачивают заработную плату", - говорится в сообщении ОГП.

Сейчас предателю сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.

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Прокуратура Купянск
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