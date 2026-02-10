Перейшли по кризі: ворог просочився у Закітне, десантники почали зачистку

За словами військових, російські окупанти продовжують наступальні дії з трьох напрямків - особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів.

"Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір", - йдеться у повідомленні.

Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті.

Також фіксуються окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низовин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки.

У ДШВ показали на відео бойову роботу підрозділів безпілотної системи 81-ї окремої аеромобільної у Закітному.

За даними аналітиків DeepState, протягом минулої доби, 9 лютого, російська армія мала просування на Слов’янському напрямку фронту. Ворог зайшов у село Закітне Лиманської громади та захопив частину населеного пункту.

Варто додати, що у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що минулої доби на Слов’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога у районах Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.