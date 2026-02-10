Перейшли по кризі: ворог просочився у Закітне, десантники почали зачистку

Росіяни інфільтрувалися по замерзлому Сіверському Донцю у село Закітне Лиманської громади Донецької області. Наразі тривають пошуково-ударні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram.
За словами військових, російські окупанти продовжують наступальні дії з трьох напрямків - особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів.
"Днями декільком малим групам ворога вдалось перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір", - йдеться у повідомленні.
Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті.
Також фіксуються окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низовин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки.
У ДШВ показали на відео бойову роботу підрозділів безпілотної системи 81-ї окремої аеромобільної у Закітному.
За даними аналітиків DeepState, протягом минулої доби, 9 лютого, російська армія мала просування на Слов’янському напрямку фронту. Ворог зайшов у село Закітне Лиманської громади та захопив частину населеного пункту.
Варто додати, що у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що минулої доби на Слов’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога у районах Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.
Ще в грудні російські окупанти намагалися захопити береги Сіверського Донця поблизу кількох населених пунктів, щоб розмістити артилерію та безпілотники, а також контролювати ключові дороги.
За даними військових, противник переправляв особовий склад через річку в районах Дронівки, Платонівки та Закітного, зокрема зі сторони Ямполя, використовуючи моторизовані гумові човни.
Військові також повідомляли, що окупанти планували взяти під контроль населені пункти Серебрянка та Дронівка, а згодом - висоти поблизу Закітного та Платонівки.
Уже в січні стало відомо про спроби окупантів проникнути в Дронівку малими групами, а також обійти українські позиції дорогою Сіверськ–Закітне.