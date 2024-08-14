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Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують 90% українців

Україна, Середа 14 серпня 2024 09:02
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Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують 90% українців Фото: Перейменування вулиць на честь загиблих героїв підтримують 90% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До перейменування міст, вулиць чи площ на честь загиблих воїнів, військових, ветеранів ставиться позитивно 88% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

До перейменування топонімів на честь волонтерів позитивно ставиться близько 79%, на честь мирного населення - 67%.

Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують 90% українців

Питання історичної пам’яті та відповідної державної політики є важливим для 90% респондентів.

Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують 90% українців

За даними опитування, 93% опитаних погоджуються з твердженням, що Україна має вже зараз гідно вшановувати пам’ять жертв збройної агресії Росії, зокрема через різні національні та місцеві ініціативи.

Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують 90% українців

Більшість (70%) респондентів брали участь у заходах із вшанування пам’яті постраждалих, загиблих внаслідок агресії Росії: 37% у випадках, що стосувались близьких людей, чи їх особисто, 33% в офіційних заходах на рівні держави, або громади. 30% не брали участі в таких заходах. Мешканці західних, центральних регіонів частіше зазначали про участь у меморіальних заходах.

Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують 90% українців

Опитування проведено 5-12 липня 2024 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, у травні 2024 року три чверті (77%) українців заявили про втрату друзів внаслідок війни. Крім того, 22% опитаних повідомили, що втратили члена сім'ї.

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