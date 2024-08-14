Переименование городов и улиц в честь погибших воинов поддерживают 90% украинцев

К переименованию городов, улиц или площадей в честь погибших воинов, военных, ветеранов положительно относится 88% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

К переименованию топонимов в честь волонтеров положительно относится около 79%, в честь мирного населения – 67%.

Вопрос исторической памяти и соответствующей государственной политики важен для 90% респондентов.

По данным опроса, 93% опрошенных соглашаются с утверждением, что Украина должна уже сейчас достойно чтить память жертв вооруженной агрессии России, в том числе с помощью различных национальных и местных инициатив.

Большинство (70%) респондентов принимали участие в мероприятиях по увековечению памяти пострадавших, погибших в результате агрессии России: 37% в случаях, касавшихся близких людей, или их лично, 33% в официальных мероприятиях на уровне государства или общины. 30% не участвовали в таких мероприятиях. Жители западных, центральных регионов чаще отмечали участие в мемориальных мероприятиях.

Опрос проведен 5-12 июля 2024 среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.