Окупантам не спиться. В Мелітополі прозвучало два гучних вибухи

В понеділок, 19 грудня, в Мелітополі прозвучало два гучних вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Він зазначив, що вибухи були такої сили, що їх було чутно в різних районах міста. "Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - написав він.