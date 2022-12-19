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Окупантам не спиться. В Мелітополі прозвучало два гучних вибухи

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Мелітополь, Понеділок 19 грудня 2022 23:26
Окупантам не спиться. В Мелітополі прозвучало два гучних вибухи Фото: в Мелітополі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 19 грудня, в Мелітополі прозвучало два гучних вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Він зазначив, що вибухи були такої сили, що їх було чутно в різних районах міста.

"Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні в Мелітополі вже лунав вибух. Він був такої сили, що його було чути у різних районах міста.

Раніше повідомлялось, що українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

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