"Переезжают". Мэр Мелитополя отреагировал на слухи об выводе войск РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона "Единые новости".

Сегодня, 20 декабря, Федоров отреагировал на слухи о выходе оккупантов из Мелитополя. Он пояснил, что сейчас не может подтвердить эту информацию.

"Мы видим такую тенденцию – прежде всего рашисты делают релокацию своих войск, их переброску. Переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского (моря – ред.), из одного населенного пункта в другой", - рассказал Федоров.

По его словам, сейчас россияне "точно полностью не выезжают" из временно оккупированной Запорожской области или из других мест. Он добавил, что с 16 декабря оккупанты наоборот увеличили свое количество в Мелитополе путем переброски кадыровцев и мобилизованных россиян.