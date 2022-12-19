ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові РФ повторюють "Херсонський сценарій" в Мелітополі, - Гуменюк

Новость на русском →
Київ, Понеділок 19 грудня 2022 18:41
Військові РФ повторюють "Херсонський сценарій" в Мелітополі, - Гуменюк Фото: прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони півдня помітили схожість поведінки росіян в тимчасово окупованому Мелітополі зі сценарієм, за яким окупанти відступали з Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу 24.

"В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти спочатку скупчувались навколо Херсону, будуючи укріплення, після чого повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти й готувались до вуличних боїв. Після чого заявляли, що ще "не все втрачено" й виносили з банків та інших установ все, що вважали цінним.

"В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться", - додала прессекретар.

Вона розповіла, що військові РФ наразі намагаються облаштувати лінію оборони вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія "інсценує" виведення військ з Каховки та Нової Каховки.

Раніше ми писали, що інформація про відступ росіян з деяких міст Херсонської області на лівому березі Дніпра може бути пасткою. Тому говорити про втечу окупантів ще зарано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах