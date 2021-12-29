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Перейдет ли Украина в "зеленую" зону в 2022 году: прогноз KSE

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Киев, Среда 29 декабря 2021 14:19
Перейдет ли Украина в "зеленую" зону в 2022 году: прогноз KSE Фото: Украина пока не выйдет в "зеленую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Однако, с начала следующего года страна не перейдет в "зеленую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики.

В KSE ожидают дальнейшую разгрузку медсистемы в течение следующих недель. Вместе с тем, Херсонская область сейчас соответствует уровню "зеленой" зоны карантина.

"Но отмечу, что "зеленый" уровень опасности устанавливается для всей Украины одновременно... Поэтому мы не ожидаем выхода Украины в "зеленый" уровень еще в течение трех месяцев. Потому что заболеваемость в стране надо еще уменьшать в два-три раза", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, переход Украины в "зеленую" зону в первом квартале 2022 года не ожидается.

Напомним, Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

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