Чи перейде Україна в "зелену" зону в 2022 році: прогноз KSE

В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Втім, з початку наступного року країна не перейде в "зелену" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз Київської школи економіки .

В KSE очікують подальше розвантаження медсистеми протягом наступних тижнів. Разом з тим, Херсонська область зараз відповідає рівню "зеленої" зони карантину.

"Але зазначу, що "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно... Тому ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців. Тому що захворюваність в країні треба ще зменшувати у два-три рази", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року не очікується.