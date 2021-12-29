Чи перейде Україна в "зелену" зону в 2022 році: прогноз KSE
В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Втім, з початку наступного року країна не перейде в "зелену" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз Київської школи економіки.
В KSE очікують подальше розвантаження медсистеми протягом наступних тижнів. Разом з тим, Херсонська область зараз відповідає рівню "зеленої" зони карантину.
"Але зазначу, що "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно... Тому ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців. Тому що захворюваність в країні треба ще зменшувати у два-три рази", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
За його словами, перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року не очікується.