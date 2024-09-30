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"Переобулся" после деоккупации. ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области

Понедельник 30 сентября 2024 11:11
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"Переобулся" после деоккупации. ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области Фото: ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", который во время оккупации Херсонской области работал на врага. После освобождения территории задержанный "переобулся" и пошел служить в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Что произошло

"Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на «новую власть» до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории", - пишет ГБР.

Фото: ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области (t.me/DBRgovua)

Позже мужчину мобилизовали и отправили служить в один из районных ТЦК Одесской области. Во время работы он вручал повестки военнообязанным, а коллегам рассказал о своей "сознательной позиции", а также отрицал сотрудничество с оккупантами.

"В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика", - добавляет ГБР.

Что грозит

Перебежчику сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) тем временем поймала дежурного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Черкассах, который шпионил за позициями противовоздушной обороны (ПВО) в области.

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