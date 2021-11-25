За перевозку детей без автокресла грозит штраф: названы суммы
В Украине перевозка детей в автомобиле без специального автокресла запрещена. Водители могут получить серьезный штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области в Telegram.
В правилах дорожного движения указано, что детей, рост которых меньше 145 см, следует перевозить в автомобиле в детском кресле. Также детей необходимо пристегивать.
Нарушение таких правил предусматривает штраф на водителя в размере 510 гривен. За повторное нарушение этого правила ПДД предусматривает штраф 850 гривен.
"Перевозка ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сидении возможна при установке детской удерживающей системы против направления движения. В этом случае обязательно отключите фронтальную подушку безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, "за" проголосовали 315 нардепов.