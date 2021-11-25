ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За перевозку детей без автокресла грозит штраф: названы суммы

Новина українською →
Украина, Четверг 25 ноября 2021 09:31
За перевозку детей без автокресла грозит штраф: названы суммы Фото: в полиции напомнили о штрафах за небезопасную перевозку детей в авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине перевозка детей в автомобиле без специального автокресла запрещена. Водители могут получить серьезный штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области в Telegram.

В правилах дорожного движения указано, что детей, рост которых меньше 145 см, следует перевозить в автомобиле в детском кресле. Также детей необходимо пристегивать.

Нарушение таких правил предусматривает штраф на водителя в размере 510 гривен. За повторное нарушение этого правила ПДД предусматривает штраф 850 гривен.

"Перевозка ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сидении возможна при установке детской удерживающей системы против направления движения. В этом случае обязательно отключите фронтальную подушку безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, "за" проголосовали 315 нардепов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патрульная служба
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей