За перевезення дітей без автокрісла загрожує штраф: названо суми

В Україні перевезення дітей в автомобілі без спеціального автокрісла заборонено. Водії можуть отримати серйозний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області у Telegram .

У правилах дорожнього руху зазначено, що дітей, зріст яких менше 145 см, слід перевозити в автомобілі в дитячому кріслі. Також дітей необхідно пристібати.

Порушення таких правил передбачає штраф на водія у розмірі 510 гривень. За повторне порушення цього правила ПДР передбачає штраф 850 гривень.

"Перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на передньому сидінні можливе при встановленні дитячої утримуючої системи проти напрямку руху. У цьому випадку обов'язково відключіть фронтальну подушку безпеки", - йдеться у повідомленні.