UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перевозив сигарети в цистерні для олії. Прикордонники викрили контрабандиста

Фото: прикордонники викрили контрабандиста (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Громадянин України намагався незаконно вивезти до Британії 200 ящиків сигарет. Для цього він використав цистерну для олії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Вчора, 11 березня, прикордонна служба України повідомила, що на пункті пропуску "Порубне" було зупинено вантажівку. Під час її перевірки прикордонники виявили у цистерні, яка за документами була призначена для перевезення олії, схованки з цигарками.

Сьогодні правоохоронці спільно з прикордонниками завершили підрахунок виявленого товару. Загалом у вантажному автомобілі українець перевозив 200 ящиків із понад 100 тисячами пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, загальною сумою на понад 6 мільйонів гривень.

Фото: прикордонники викрили контрабандиста (t.me/DPSUkr)

Контрабандист з незаконним товаром направлявся до Британії.

Нагадаємо, в січні українські митники в Закарпатській області виявили партію тютюну в газовій автоцистерні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна службаприкордонникипограничная служба