Перевозив сигарети в цистерні для олії. Прикордонники викрили контрабандиста

Вчора, 11 березня, прикордонна служба України повідомила, що на пункті пропуску "Порубне" було зупинено вантажівку. Під час її перевірки прикордонники виявили у цистерні, яка за документами була призначена для перевезення олії, схованки з цигарками.

Сьогодні правоохоронці спільно з прикордонниками завершили підрахунок виявленого товару. Загалом у вантажному автомобілі українець перевозив 200 ящиків із понад 100 тисячами пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, загальною сумою на понад 6 мільйонів гривень.

Фото: прикордонники викрили контрабандиста (t.me/DPSUkr)

Контрабандист з незаконним товаром направлявся до Британії.