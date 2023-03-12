Перевозил сигареты в цистерне для растительного масла. Пограничники разоблачили контрабандиста

Вчера, 11 марта, пограничная служба Украины сообщила, что на пункте пропуска "Порубное" был остановлен грузовик. Во время ее проверки пограничники обнаружили в цистерне, которая по документам была предназначена для перевозки масла, тайники с сигаретами.

Сегодня правоохранители совместно с пограничниками завершили подсчет обнаруженного товара. Всего в грузовом автомобиле украинец перевозил 200 ящиков с более чем 100 тысячами пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, общей суммой более 6 миллионов гривен.

Фото: пограничники разоблачили контрабандиста (t.me/DPSUkr)

Контрабандист с незаконным товаром направлялся в Британию.