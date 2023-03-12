Перевозил сигареты в цистерне для растительного масла. Пограничники разоблачили контрабандиста

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Британию 200 ящиков сигарет. Для этого он использовал цистерну для растительного масла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Вчера, 11 марта, пограничная служба Украины сообщила, что на пункте пропуска "Порубное" был остановлен грузовик. Во время ее проверки пограничники обнаружили в цистерне, которая по документам была предназначена для перевозки масла, тайники с сигаретами.
Сегодня правоохранители совместно с пограничниками завершили подсчет обнаруженного товара. Всего в грузовом автомобиле украинец перевозил 200 ящиков с более чем 100 тысячами пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, общей суммой более 6 миллионов гривен.
Контрабандист с незаконным товаром направлялся в Британию.
Напомним, в январе украинские таможенники в Закарпатской области обнаружили партию табака в газовой автоцистерне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.