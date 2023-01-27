"Заправили" цигарками. Митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою

Фото: митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою (t.me DPSUkr)

В Закарпатській області українські митники виявили партію тютюну в газовій автоцистерні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Під час огляду вантажівки із цистерною для переміщення скрапленого газу, прикордонники спільно з митниками виявили ящики із сигаретами. Своєю чергою водій вантажівки під час огляду запевняв, що їде порожній. Фото: митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою (t.me DPSUkr) "Наразі огляд ємності та вилучення контрабандних цигарок триває", - заявили в ДПСУ.