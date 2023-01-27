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"Заправили" цигарками. Митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою

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Закарпатская область, П'ятниця 27 січня 2023 18:52
"Заправили" цигарками. Митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою Фото: митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою (t.me DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

В Закарпатській області українські митники виявили партію тютюну в газовій автоцистерні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Під час огляду вантажівки із цистерною для переміщення скрапленого газу, прикордонники спільно з митниками виявили ящики із сигаретами. Своєю чергою водій вантажівки під час огляду запевняв, що їде порожній.

Фото: митники на кордоні виявили автоцистерну з контрабандою (t.me DPSUkr)

"Наразі огляд ємності та вилучення контрабандних цигарок триває", - заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно в Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти вертоліт.

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