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Перевозили тонны кокаина: в Германии полиция арестовала банду наркоконтрабандистов

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 30 ноября, немецкая полиция задержала банду контрабандистов кокаина. Они перевозили наркотики из Южной Америки в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе международного расследования были задержаны 14 человек. Таким образом правоохранители закрыли десятилетний маршрут незаконной перевозки наркотиков.

Всего в контрабанде подозреваются 28 человек. Они доставляли девять партий кокаина общим объемом почти 5 тонн.

"Сегодняшние ордера на арест и обыски нарушили цепочку поставок", - заявил главный прокурор Георг Бауэр.

В рамках операции прошли обыски в 40 местах в Германии и других странах. Полиция нашла и изъяла имущество на сумму более 14 миллионов евро у восьми человек.

Немецкая полиция сообщила, что помимо правоохранительных органов в Берлине и Дортмунде, к делу были привлечены следователи из Латвии и Испании.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили группу преступников, которая занималась наркотиками, а также финансовыми махинациями в ЕС. За время своей "работы" они обогатились на миллионы евро.

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