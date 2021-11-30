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Занимались наркобизнесом в ЕС: СБУ разоблачила преступную группу

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Львовская область, Вторник 30 ноября 2021 11:02
Занимались наркобизнесом в ЕС: СБУ разоблачила преступную группу Фото: СБУ разоблачила банду наркоторговцев и финансовых преступников (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу преступников, которая занималась наркотиками, а также финансовыми махинациями в ЕС. За время своей "работы" они обогатились на миллионы евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, злоумышленники похищали деньги у граждан ЕС, совершая ограбления банковских терминалов с помощью специальных технических средств. За один раз они погли получить около 500 тысяч евро "дохода". Далее они использовали эти деньги в сфере наркоторговли.

По оперативным данным, группа состояла из 11 человек. Они занимались преступной деятельностью в течении двух лет.

Последнее финансовое преступление банда совершила в Нидерландах. Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес. В частности, организовали трансфер "роттердамского" кокаина для реализации в Украине. Они передавали партии по полкилограмма. Также злоумышленники торговали и другими наркотиками.

Сотрудники СБУ задержали дельцов "с поличным" во Львовской области. В это время они реализовывали 200 г кокаина стоимостью 500 тысяч гривен.

Фото: СБУ задержала банду наркоторговцев (ssu.gov.ua)

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители провели 19 обысков во Львовской, Одесской и Волынской областях. Во время этого изъяли наркотики на 1,3 млн гривен, оружие и более 500 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении еще и других подозрений, в том числе по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) УК Украины.

Напомним, на Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.

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Служба безопасности Украины
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