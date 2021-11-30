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Перевозили тонни кокаїну: у Німеччині поліція заарештувала банду наркоконтрабандистів

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 30 листопада, німецька поліція затримала банду контрабандистів кокаїну. Вони перевозили наркотики з Південної Америки до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ході міжнародного розслідування було затримано 14 осіб. Таким чином правоохоронці закрили десятирічний маршрут незаконного перевезення наркотиків.

Загалом у контрабанді підозрюються 28 осіб. Вони доставляли дев'ять партій кокаїну загальним обсягом майже 5 тонн.

"Сьогоднішні ордери на арешт та обшуки порушили ланцюжок поставок", - заявив головний прокурор Георг Бауер.

У рамках операції пройшли обшуки у 40 місцях у Німеччині та інших країнах. Поліція знайшла та вилучила майно на суму понад 14 мільйонів євро у восьми осіб.

Німецька поліція повідомила, що крім правоохоронних органів у Берліні та Дортмунді, до справи були залучені слідчі з Латвії та Іспанії.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили групу злочинців, яка займалася наркотиками, а також фінансовими махінаціями до ЄС. За час своєї роботи вони збагатилися на мільйони євро.

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