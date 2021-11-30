Перевозили тонни кокаїну: у Німеччині поліція заарештувала банду наркоконтрабандистів

У ході міжнародного розслідування було затримано 14 осіб. Таким чином правоохоронці закрили десятирічний маршрут незаконного перевезення наркотиків.

Загалом у контрабанді підозрюються 28 осіб. Вони доставляли дев'ять партій кокаїну загальним обсягом майже 5 тонн.

"Сьогоднішні ордери на арешт та обшуки порушили ланцюжок поставок", - заявив головний прокурор Георг Бауер.

У рамках операції пройшли обшуки у 40 місцях у Німеччині та інших країнах. Поліція знайшла та вилучила майно на суму понад 14 мільйонів євро у восьми осіб.

Німецька поліція повідомила, що крім правоохоронних органів у Берліні та Дортмунді, до справи були залучені слідчі з Латвії та Іспанії.