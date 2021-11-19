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Перевозили мигрантов: в Польше задержали украинца и двух немцев

Автор: Анастасия Рокитна

Польская полиция задержала двух немцев и украинца за помощь мигрантам в незаконном переходе границы. Гражданин Украины задержан в селе Боратынец-Ляцки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Portal Samorzadowy.

Гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств.

Кроме того, польская полиция задержала двух немцев. При осмотре их машины в Милейчицах полиция обнаружила мигрантов: один из них лежал под одеждой, другой - в специальном тайнике.

Напомним, в ЕС разработали план борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов.

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