Перевозили мигрантов: в Польше задержали украинца и двух немцев

Польская полиция задержала двух немцев и украинца за помощь мигрантам в незаконном переходе границы. Гражданин Украины задержан в селе Боратынец-Ляцки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Portal Samorzadowy .

Гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств.

Кроме того, польская полиция задержала двух немцев. При осмотре их машины в Милейчицах полиция обнаружила мигрантов: один из них лежал под одеждой, другой - в специальном тайнике.