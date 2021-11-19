Перевозили мігрантів: у Польщі затримали українця і двох німців

Польська поліція затримала двох німців і українця за допомогу мігрантам в незаконному переході кордону. Громадянин України затриманий у селі Боратинець-Ляцки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Portal Samorzadowy .

Громадянин України, який має посвідку на проживання в Польщі, повідомив поліцейському, що везе чотирьох іноземців. Чоловік був затриманий, а його автомобіль відбуксований на стоянку речових доказів.

Крім того, польська поліція затримала двох німців. При огляді їх машини в Милейчицах поліція виявила мігрантів: один з них лежав під одягом, інший - в спеціальній схованці.