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Перевозили мігрантів: у Польщі затримали українця і двох німців

Автор: Анастасія Рокитна

Польська поліція затримала двох німців і українця за допомогу мігрантам в незаконному переході кордону. Громадянин України затриманий у селі Боратинець-Ляцки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Portal Samorzadowy.

Громадянин України, який має посвідку на проживання в Польщі, повідомив поліцейському, що везе чотирьох іноземців. Чоловік був затриманий, а його автомобіль відбуксований на стоянку речових доказів.

Крім того, польська поліція затримала двох німців. При огляді їх машини в Милейчицах поліція виявила мігрантів: один з них лежав під одягом, інший - в спеціальній схованці.

Нагадаємо, у ЄС розробили план боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів.

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