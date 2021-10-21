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Перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя мэра Усова

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Киев, Четверг 21 октября 2021 12:38
Перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя мэра Усова Фото: перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя мэра (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Частные киевские перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) - Константина Усова.

Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

По словам участников акции, у них требуют по 200 грн в день с каждого автобуса, такие требования якобы выдвинули ко всем транспортным компаниям города, с теми, кто отказался платить - начали незаконно разрывать договоры.

Перевозчики посчитали, что если они будут сбрасываться по 200 грн с авто, как того от них требуют, то в месяц сумма, которую чиновники будут получать незаконно, составит около 9 млн грн.

Частные перевозчики ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярославь Авто" на акцию под КГГА также привезли свои автобусы, которые, по их словам, не только комфортные, чем большинство коммунальных, но и кое-где имеют проезд дешевле.

Как известно, на днях столичные частные перевозчики обвинили на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константина Усова в вымогательстве многомиллионных взяток.

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