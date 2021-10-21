Перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя мэра Усова
Частные киевские перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) - Константина Усова.
Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.
По словам участников акции, у них требуют по 200 грн в день с каждого автобуса, такие требования якобы выдвинули ко всем транспортным компаниям города, с теми, кто отказался платить - начали незаконно разрывать договоры.
Перевозчики посчитали, что если они будут сбрасываться по 200 грн с авто, как того от них требуют, то в месяц сумма, которую чиновники будут получать незаконно, составит около 9 млн грн.
Частные перевозчики ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярославь Авто" на акцию под КГГА также привезли свои автобусы, которые, по их словам, не только комфортные, чем большинство коммунальных, но и кое-где имеют проезд дешевле.
Как известно, на днях столичные частные перевозчики обвинили на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константина Усова в вымогательстве многомиллионных взяток.