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Перевізники провели під КМДА акцію проти корупції заступника мера Усова

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 12:38
Перевізники провели під КМДА акцію проти корупції заступника мера Усова Фото: перевізники провели під КМДА акцію проти корупції заступника мера (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Приватні київські перевізники провели під КМДА акцію проти корупції заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) - Костянтина Усова.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

За словами учасників акції, з них вимагають по 200 грн на день з кожного автобусу, такі вимоги нібито висунули до всіх транспортних компаній міста, з тими, хто відмовився сплачувати - почали незаконно розривати договори.

Перевізники порахували, що якщо вони скидатимуться по 200 грн з авто, як того від них вимагають, то на місяць сума, яку чиновники отримуватимуть незаконно, складе близько 9 млн грн.

Приватні перевізники ПП "Авен Езер" і ТОВ "Ярославь Авто" на акцію під КМДА також привезли свої автобуси, які, за їх словами, не лише комфортніші ніж більшість комунальних, а й подекуди мають дешевший проїзд.

Як відомо, на днях столичні приватні перевізники звинуватили на прес-конференції у Києві заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова у вимаганні багатомільйонних хабарів.

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