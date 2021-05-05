ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После переворота в Мьянме запретили спутниковые тарелки

Новина українською → Нейпьидо , Среда 05 мая 2021 14:53
После переворота в Мьянме запретили спутниковые тарелки Фото: протесты против переворота в Мьянме (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

После государственного переворота в Мьянме военная хунта запретила спутниковые тарелки и спутниковое ТВ. За нарушение запрета грозит год тюрьмы и штраф около 320 долларов.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что государственное телевидение MRTV выпустило объявление о том, что теперь спутниковое ТВ в Мьянме вне закона. Владельцам спутниковых тарелок грозит лишение свободы сроком на год и штраф в размере 320 долларов.

"Незаконные средства массовой информации передают новости, которые подрывают национальную безопасность, верховенство закона и общественный порядок, и поощряют тех, кто совершает измену", - говорится в сообщении.

Отметим, после переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года власти отключили доступ к мобильному интернету, чтобы подавить протесты против хунты.

Напомним, на сегодня число погибших на протестах в Мьянме с февраля оценивается в более 760 человек. Но хунта оспаривает эти данные.

Военный переворот в Мьянме произошел после президентских выборов. Военные не признали власть и захватили правительство. После этого в стране начались протесты, которые сопровождаются массовыми жертвами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Турция Мьянма спутниковое вещание
NEWS
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма