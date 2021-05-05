ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після перевороту в М'янмі заборонили супутникові тарілки

Новость на русском → Нейп'їдо , Середа 05 травня 2021 14:53
Після перевороту в М'янмі заборонили супутникові тарілки Фото: протести проти перевороту в М'янмі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Після державного перевороту в М'янмі військова хунта заборонила супутникові тарілки і супутникове ТБ. За порушення заборони загрожує рік в'язниці і штраф близько 320 доларів.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що державне телебачення MRTV випустило оголошення про те, що тепер супутникове ТБ в М'янмі поза законом. Власникам супутникових тарілок загрожує позбавлення волі строком на рік і штраф у розмірі 320 доларів.

"Незаконні засоби масової інформації передають новини, які підривають національну безпеку, верховенство закону і громадський порядок, і заохочують тих, хто здійснює зраду", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, після перевороту в М'янмі 1 лютого 2021 року влада відключила доступ до мобільного інтернету, щоб придушити протести проти хунти.

Нагадаємо, на сьогодні кількість загиблих на протестах у М'янмі з лютого оцінюється в понад 760 осіб. Але хунта оскаржує ці дані.

Військовий переворот в М'янмі стався після президентських виборів. Військові не визнали владу і захопили уряд. Після цього в країні почалися протести, які супроводжуються масовими жертвами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Турция Мьянма супутникове мовлення
NEWS
"Червону" зону карантину покидають ще три області
"Червону" зону карантину покидають ще три області
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму