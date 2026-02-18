ua en ru
Головна » Новини » Політика

Переворот під Києвом: збори депутатів у Чабанах завершилися скандалом

Київська область, Середа 18 лютого 2026 16:27
Переворот під Києвом: збори депутатів у Чабанах завершилися скандалом Фото: у Чабанівській селищній раді спробували провести переворот (facebook.com/chabany.rada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Чабанівській громаді Київської області групи депутатів спробували самовільно захопити владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Чабанівської селищної ради.

Читайте також: СБУ затримала нардепа Христенко від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді

У селищній раді розповіли, що групи депутатів зібралися на самовільні збори і, порушуючи законодавство, намагалися визнати їх позачерговою сесією.

"Була зроблена спроба самовільного захоплення влади в Чабанівській громаді під час воєнного стану", - сказано в повідомленні.

У селищній раді стверджують, що депутати порушили Конституцію та інші закони України. Вони не зупинилися, навіть попри заклики громадськості та військових, які були присутні на зборах.

Дії депутатів зафіксовані, а заяви про "бунтівні дії" вже подано до поліції, прокуратури та Міністерства юстиції. Селищна рада наполягає на тому, що будь-які рішення мають ухвалюватися винятково в межах закону та інтересів громади.

Злочинне угруповання в Раді

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати та посадовці апарату Верховної Ради.

Схема передбачала одержання неправомірної вигоди за "потрібні" голосування: вказівки щодо законопроєктів розсилалися через месенджер WhatsApp, після чого депутатам систематично передавали грошові кошти.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав усім п'ятьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави.

За даними джерел РБК-Україна, серед підозрюваних фігурують представники фракції "Слуга народу" - Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисіль і Михайло Лаба.

