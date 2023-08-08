Переворот в Нігері: хунта відмовила США у зустрічі з полоненим президентом

Нуланд назвала повсталих офіцерів "несприйнятливими до США" та закликала їх повернути в країну конституційний лад. Вона додала, що Штати пропонували свою допомогу у разі, якщо повстанці повернуть владу чинному президенту, однак ті "не сприйняли пропозицію".

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці Нігеру фактично взяли в заручники Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції, та заявили про повалення уряду. Після цього в країні закрили кордони та ввели комендантську годину. Глава ж президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову операцію, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Однак повстанці відмовились виконувати ці умови, після чого закрили повітряний простір над країною.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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