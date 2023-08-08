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Переворот в Нигере: хунта отказала США во встрече с пленным президентом

Фото: исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидеры военной хунты в Нигере отказали исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд встреча со свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом, находящимся под "домашним арестом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Нуланд назвала восставших офицеров "невосприимчивыми к США" и призвала вернуть в страну конституционный лад. Она добавила, что Штаты предлагали свою помощь в случае, если повстанцы вернут власть действующему президенту, однако те "не приняли предложение".

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие Нигера фактически взяли в заложники Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции, и заявили о свержении правительства. После этого в стране закрыли границы и ввели комендантский час. Глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную операцию, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия, после чего закрыли воздушное пространство над страной.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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Нигер