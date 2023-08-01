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Переворот у Нігері: Гвінея підтримала повстанців, ще дві країни обіцяли допомогу

Фото: Гвінея підтримала повстанців, ще дві країни обіцяли допомогу (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу у Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Гвінейський національний комітет зі згуртування та розвитку заявив про підтримку повстанців Нігеру.

"Гвінея, як і раніше, переконана, що нова влада зробить все, щоб гарантувати стабільність і згоду в Нігері та субрегіоні", - йдеться у заяві комітету. Він також розкритикував заяву Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС) про плани з військового втручання у разі, якщо в Нігері не буде повернено конституційний лад.

Влада Буркіна-Фасо і Малі, у свою чергу, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру.

"Малі та Буркіна-Фасо попереджають, що будь-яка військова інтервенція в Нігер розглядатиметься як оголошення війни Буркіна-Фасо та Малі", - йдеться у спільній заяві. Вони також пригрозили вийти з ЕКОВАС, в якому вони призупинили членство через військові перевороти.

Переворот у Нігері

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

За два дні повстанці напали на посольство Франції. У Парижі засудили насильство щодо дипломатичної установи та пригрозили реакцією.

Учора, 31 липня, країни-учасники ЕКОВАС домовилися ввести війська до Нігеру, якщо за тиждень там не повернуть владу президенту Мухаммеду Базуму.

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