Переворот в Мьянме: военные впервые назвали срок для проведения новых выборов

Объявленый срок является первым после того, как военные захватили власть 1 февраля и арестовали президента.

Представитель хунты бригадный генерал Зоу Мин Тун заявил на пресс-конференции в столице Нейпьито, что страна "возвращается к нормальной жизни", и вскоре правительственные министерства и банки возобновят полноценную работу.

В то же время, местные новостные агентства сообщили, что в пятницу в городе Баго, войска обстреляли из винтовок демонстрантов, выступающих против переворота. По меньшей мере 10 человек были убиты.