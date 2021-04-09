Переворот в М'янмі: військові вперше назвали термін для проведення нових виборів

Оголошений термін є першим після того, як військові захопили владу 1 лютого і заарештували президента.

Представник хунти бригадний генерал Зоу Мін Тун заявив на прес-конференції в столиці Нейпьито, що країна "повертається до нормального життя", і незабаром урядові міністерства та банки відновлять повноцінну роботу.

У той же час, місцеві новинні агентства повідомили, що в п'ятницю в місті Баго, війська обстріляли з рушниць демонстрантів, які виступають проти перевороту. Щонайменше 10 людей були вбиті.