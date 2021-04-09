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Переворот в М'янмі: військові вперше назвали термін для проведення нових виборів

Автор: Инна Собора

У М'янмі військовий уряд заявив, що кампанія протесту проти його влади скорочується, оскільки люди хочуть миру. Також хунта оголосила, що проведе вибори протягом двох років.

Про це повідомляє Reuters.

Оголошений термін є першим після того, як військові захопили владу 1 лютого і заарештували президента.

Представник хунти бригадний генерал Зоу Мін Тун заявив на прес-конференції в столиці Нейпьито, що країна "повертається до нормального життя", і незабаром урядові міністерства та банки відновлять повноцінну роботу.

У той же час, місцеві новинні агентства повідомили, що в п'ятницю в місті Баго, війська обстріляли з рушниць демонстрантів, які виступають проти перевороту. Щонайменше 10 людей були вбиті.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, з-за якого на вулицях почалися протести.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові та чесні вибори.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у М'янмі загинуло понад 600 осіб.

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