В результате столкновений с протестующими военные Мьянмы подожгли деревню Кин Ма. В пожаре погибли люди.

Деревня Кин Ма находится в центре Мьянмы и там проживает около 800 человек. Подконтрольное военным государственное телевидение MRTV сообщило, что возгорание вызвано "террористами" и что СМИ, которые сообщали о вине военных, преднамеренно замышляли их дискредитацию.

Все, что осталось от Кин Ма после пожара, это около 30 домов. При этом около 200 домов превратились в груды пепла и кирпичей.

Пожар был настолько большим, что его зафиксировала спутниковая система слежения за возгоранием НАСА в 21:52 (15:22 по Гринвичу) во вторник.

Жители села анонимно сообщили изданию, что силы безопасности подожгли поджоги деревню после столкновения с протестующими. В результате два человека погибли в пожаре.

О погибших известно, что это были пожилые жители деревни, которые не смогли покинуть свой дом во время пожара.

Большинство жителей спрятались в близлежащих лесах от пожара и до сих пор находятся там. Посольство Великобритании в Мьянме выразило обеспокоенность по поводу случившегося.

"Сообщения о том, что хунта сожгла всю деревню в Магуэе, убив пожилых жителей, еще раз демонстрируют, что военные продолжают совершать ужасные преступления и не обращают внимания на народ Мьянмы", - заявил посол Дэн Чугг.