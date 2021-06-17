ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Переворот в Мьянме: военные подожгли деревню

Новина українською →
Мьянма, Четверг 17 июня 2021 01:06
Переворот в Мьянме: военные подожгли деревню Фото: в Мьянме сгорела деревня (twitter.com/nslwin)
Автор: Наталья Скороход

В результате столкновений с протестующими военные Мьянмы подожгли деревню Кин Ма. В пожаре погибли люди.

Об этом сообщает Reuters.

Деревня Кин Ма находится в центре Мьянмы и там проживает около 800 человек. Подконтрольное военным государственное телевидение MRTV сообщило, что возгорание вызвано "террористами" и что СМИ, которые сообщали о вине военных, преднамеренно замышляли их дискредитацию.

Все, что осталось от Кин Ма после пожара, это около 30 домов. При этом около 200 домов превратились в груды пепла и кирпичей.

Пожар был настолько большим, что его зафиксировала спутниковая система слежения за возгоранием НАСА в 21:52 (15:22 по Гринвичу) во вторник.

Жители села анонимно сообщили изданию, что силы безопасности подожгли поджоги деревню после столкновения с протестующими. В результате два человека погибли в пожаре.

О погибших известно, что это были пожилые жители деревни, которые не смогли покинуть свой дом во время пожара.

Большинство жителей спрятались в близлежащих лесах от пожара и до сих пор находятся там. Посольство Великобритании в Мьянме выразило обеспокоенность по поводу случившегося.

"Сообщения о том, что хунта сожгла всю деревню в Магуэе, убив пожилых жителей, еще раз демонстрируют, что военные продолжают совершать ужасные преступления и не обращают внимания на народ Мьянмы", - заявил посол Дэн Чугг.

Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительства и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.

Ранее сообщалось, что в результате переворота в Мьянме было убито более 860 протестующих. Такие данные сообщили в ООН.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мьянма
NEWS
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО