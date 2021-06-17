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Переворот у М'янмі: військові підпалили село

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М'янма, Четвер 17 червня 2021 01:06
Переворот у М'янмі: військові підпалили село Фото: у М'янмі згоріло село (twitter.com/nslwin)
Автор: Наталья Скороход

В результаті зіткнень з протестувальниками військові М'янми підпалили село Кін Ма. У пожежі загинули люди.

Про це повідомляє Reuters.

Село Кін Ма знаходиться в центрі М'янми і там проживає близько 800 осіб. Підконтрольне військовим державне телебачення MRTV повідомило, що загоряння викликане "терористами" і що ЗМІ, які повідомляли про провину військових, навмисно замишляли їх дискредитацію.

Все, що залишилося від Кін Ма після пожежі, це близько 30 будинків. При цьому близько 200 будинків перетворилися на купи попелу і цегли.

Пожежа була настільки великою, що її зафіксувала супутникова система стеження за загорянням НАСА о 21: 52 (15: 22 за Гринвічем) у вівторок.

Жителі села анонімно повідомили виданню, що сили безпеки підпалили підпали село після зіткнення з протестувальниками. В результаті двоє людей загинули в пожежі.

Про загиблих відомо, що це були жителі села похилого віку, які не змогли покинути свій будинок під час пожежі.

Більшість жителів сховалися в довколишніх лісах від пожежі й досі знаходяться там. Посольство Великобританії в М'янмі висловило стурбованість з приводу того, що сталося.

"Повідомлення про те, що хунта спалила все село в Магуеї, вбивши літніх жителів, ще раз демонструють, що військові продовжують здійснювати жахливі злочини і не звертають уваги на народ М'янми", - заявив посол Ден Чугг.

Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряди і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.

Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.

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