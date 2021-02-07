Переворот в Мьянме: протестующие потребовали освободить президента

В Мьянме прошли крупнейшие с момента военного переворота протесты. В субботу, 6 февраля, несмотря на масштабные помехи в работе интернета, люди потребовали освободить президента.

Об этом сообщает BBC News.

Тысячи людей потребовали освобождения президента Вин Мьина и лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи, до путча являвшейся фактическим руководителем государства.

Уже ранним утром близ университета в крупнейшем городе страны Янгоне состоялся протестный марш, в котором участвовали около 3 тысяч человек. Полиция блокировала улицы в районе университета и выставила водометы.

Протесты в центре Янгона продолжались до вечера, в целом они прошли спокойно. Солидарность с демонстрантами выражали водители автомобилей.

В акции протеста во втором по величине городе страны Мандалай участвовали не менее 2 тысяч человек, они также потребовали освобождения политических заключенных и возвращения власти легитимному правительству.

Демонстранты раздавали полиции розы и бутылки с питьевой водой, призывая их поддержать людей, а не новый режим.

Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. задержали президента страны Вин Мьин и госсоветиника Аун Сан Су Чжи.

После этого в стране начали умножаться призывы к мирному выражения несогласия с действиями военных, которые распространяются в соцсетях.