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Переворот в Мьянме: врачи грозят забастовкой, в соцсетях призывают к протесту

Четверг 04 февраля 2021 04:35
Переворот в Мьянме: врачи грозят забастовкой, в соцсетях призывают к протесту
Фото: Мьянма (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

После военного переворота в Мьянме множатся призывы к мирному выражению несогласия с действиями военных. Призывы к сопротивлению распространяются в соцсетях.

Об этом сообщает RFI.

В группе под названием "Движение гражданского неповиновения" к утру 3 февраля состояли 150 тысяч человек. Инициаторами создания движения стали сотрудники государственных медицинских учреждений.

Они объявили о том, что начнут забастовку в знак протеста против действий захвативших власть военных. Персонал около 40 больниц в крупнейших городах Мьянмы заявил о намерении поддержать забастовку. Также в соцсетях инициативу поддерживают студенты и молодые жители Мьянмы.

Организаторы акции надеются, что в скором времени к ним присоединятся представители других профессиональных сфер.

Сообщается, что жители Мьянмы также намерены ежедневно в 20 часов вечера выглядывать в окна или выходить на балконы и стучать по металлическим кастрюлям и ковшам.

Такой ритуал обычно проводится бирманцам для изгнания демонов, однако в этот раз он стал способом выразить несогласие с присутствием военных у власти.

В среду главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности осудили государственный переворот в Мьянме.

Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

Также РБК-Украина писало, что военные планируют назначить выборы в Мьянме через год.

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