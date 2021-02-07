Переворот в М'янмі: протестувальники вимагали звільнити президента

У М'янмі відбулися найбільші з моменту військового перевороту протести. У суботу, 6 лютого, попри масштабні перешкоди у роботі інтернету, люди вимагали звільнити президента.

Про це повідомляє BBC News.

Тисячі людей вимагали звільнення президента Він Мьїна і лідера Національної ліги за демократію (НЛД) Аун Сан Су Чжі, до путчу був фактичним керівником держави.

Вже рано вранці поблизу університету в найбільшому місті країни Янгоні відбувся протестний марш, в якому брали участь близько 3 тисяч осіб. Поліція блокувала вулиці в районі університету і виставила водомети.

Протести в центрі Янгона тривали до вечора, в цілому вони пройшли спокійно. Солідарність з демонстрантами висловлювали водії автомобілів.

В акції протесту в другому за величиною місті країни Мандалай брали участь щонайменше 2 тисяч осіб, вони також вимагали звільнення політичних в'язнів і повернути владі легітимний уряд.

Демонстранти роздавали поліції троянди та пляшки з питною водою, закликаючи їх підтримати людей, а не новий режим.

Нагадаємо, в М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Після цього в країні почали множитися заклики до мирного вираження незгоди з діями військових, які поширюються в соцмережах.