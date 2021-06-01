Переводы в Украину растут: сколько поступило валюты с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (865 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-апрель 2021 года в Украину поступило 3998 млн долларов, что на 7,0% больше, чем годом ранее (3738 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-апреле 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1451 млн долларов, что на 158 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1609 млн долларов).