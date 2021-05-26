Из-за перевода пенсий из "Укрпошты" банки получат в оборот 75 млрд грн

По данным журналистов, из 11,2 млн пенсионеров через "Укрпошту" свои пособия получают порядка 3,5-3,6 млн человек. При этом во многих случаях оператор не осуществляет "физической" доставки: например, в Киеве люди просто стоят в очередях в отделения.

Как известно, ранее Минсоцполитики предлагало перевести всех 3,5 млн пенсионеров, получающих деньги наличными, на банковские карты. Затем согласилось на то, чтобы оставить 1,7 млн самых незащищенных на "адресной доставке".

При этом было заявлено, что "Укрпошта" может перестать быть монополистом по такой доставке. А банки люди должны будут выбирать сами (в списке уполномоченных ПФ учреждений - их более четырех десятков).

Параллельно "Укрпошта" требовала поднять тариф, который зафиксирован в процентах от доставляемой пенсии. Повышение тарифа было аргументировано необходимостью сохранить 10 тыс. рабочих мест почтальонов, поддерживать и развивать инфраструктуру, в частности, закупать мобильные отделения для более быстрой доставки тех же пенсий и сопутствующих товаров.

По словам Лазебной, повышение должно было составить 67% от действующего тарифа, в то время как в "Укрпоште" говорили об 11%. При этом министр считает, что повышать зарплаты почтальонам за счет пенсионеров недопустимо, "Укрпоште" нужно искать другие источники для этого.

В результате правительство приняло решение согласно которому с 1 сентября 2021 года пенсионеры, подпадающие под "перевод" пенсии в банки обязаны будут определиться: либо выбрать банк из списка ПФ, либо остаться на обслуживании у финучреждения, которое ПФ уполномочит конкретно на этот переход (возможно, их будет несколько).

Кроме того, тем, кому пенсию все же будут доставлять "до порога" якобы нужно будет оплачивать эту услугу зсамостоятельно. По мнению экспертов, это приведет к росту социального напряжения среди пенсионеров.