Через переведення пенсій з "Укрпошти" банки отримають в обіг 75 млрд грн

За даними журналістів, з 11,2 млн пенсіонерів через "Укрпошту" свої допомоги отримують близько 3,5-3,6 млн осіб. При цьому в багатьох випадках оператор не здійснює "фізичної" доставки: наприклад, у Києві люди просто стоять у чергах у відділення.

Як відомо, раніше Мінсоцполітики пропонувало перевести всіх 3,5 млн пенсіонерів, які отримують гроші готівкою, на банківські картки. Потім погодилося на те, щоб залишити 1,7 млн найбільш незахищених на "адресній доставці".

При цьому було заявлено, що "Укрпошта" може перестати бути монополістом з такої доставки. А банки люди повинні будуть вибирати самі (в списку уповноважених ПФ установ - їх понад чотири десятки).

Паралельно "Укрпошта" вимагала підняти тариф, який зафіксований у відсотках від пенсії, що доставляється. Підвищення тарифу було аргументовано необхідністю зберегти 10 тис. робочих місць листонош, підтримувати і розвивати інфраструктуру, зокрема, закуповувати мобільні відділення для більш швидкої доставки тих же пенсій і супутніх товарів.

За словами Лазебної, підвищення повинно було скласти 67% від діючого тарифу, в той час, як в "Укрпошті" говорили про 11%. При цьому міністр вважає, що підвищувати зарплати листоношам шляхом пенсіонерів неприпустимо, "Укрпошті" потрібно шукати інші джерела для цього.

В результаті уряд прийняв рішення згідно з яким з 1 вересня 2021 року пенсіонери, які підпадають під "переведення" пенсії в банки зобов'язані будуть визначитися: або вибрати банк зі списку ПФ, або залишитися на обслуговуванні у фінустанови, яке ПФ уповноважить конкретно на цей перехід (можливо, їх буде кілька).

Крім того, тим, кому пенсію все ж будуть доставляти "до порога" нібито потрібно буде оплачувати цю послугу власним коштом. На думку експертів, це призведе до зростання соціальної напруги серед пенсіонерів.