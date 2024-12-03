Перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн: як це зробити

В Україні розпочинають тестування оновленого кабінету перевізника для відкриття міжнародних автобусних маршрутів онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

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Що відомо про новий механізм подачі інформації

У понеділок, 2 грудня, Міністерство розвитку громад і територій спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) розпочало тестування оновленого кабінету перевізника - для відкриття міжнародних автобусних маршрутів.

У відомстві уточнили, що міжнародні перевізники пасажирів можуть самостійно протестувати новий механізм подачі інформації для відкриття маршруту за кордон.

"Ключова мета цього етапу - дати можливість бізнесу підготуватись до запуску нової процедури відкриття маршрутів та зібрати зворотній зв'язок від бізнесу", - пояснили в міністерстві.

Йдеться про відкриття маршрутів онлайн - без потреби подавати паперові пакети документів на розгляд комісії в міністерстві.

Зазначається, що це - одна з норм оновленого Порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (згідно з наказом міністерства №966).

"Оновлений порядок набуде чинності після публікації на порталі (Верховної Ради України, - Ред.). З цього моменту, вже у грудні цього року, відкриття маршрутів буде можливим лише за допомогою кабінету перевізника", - розповіли у прес-службі Міністерства розвитку громад і територій.

Перевізники можуть протестувати онлайн-кабінет вже зараз (інфографіка: mtu.gov.ua)

Як протестувати оновлений онлайн-кабінет

Для того, щоб протестувати оновлений онлайн-кабінет, перевізнику спершу потрібно:

зайти на портал Укртрансбезпеки

авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Вхід в електронний кабінет послуг (скриншот: services.dsbt.gov.ua)

Після цього необхідно:

перейти у розділ "Мої маршрути"

обрати відповідну опцію "Відкрити маршрут"

зазначити всю необхідну інформацію (тип перевезень, періодичність перевезень, країна прибуття, місто відправлення, місто прибуття тощо)

додати договір про паритетне обслуговування маршруту (якщо така вимога є)

самостійно ввести розклад руху та пункт пропуску

З детальною інструкцією щодо відкриття маршруту можна ознайомитись у спеціальній презентації.

"Важливо, що внесена інформація під час тестування після завершення тестування не зберігається. Тож, у разі потреби відкриття маршруту, коли кабінет буде запущений у повноцінне використання, інформацію потрібно буде вводити заново", - підсумували у міністерстві.