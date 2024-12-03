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Перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн: як це зробити

Вівторок 03 грудня 2024 10:16
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Перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн: як це зробити Вже незабаром перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні розпочинають тестування оновленого кабінету перевізника для відкриття міжнародних автобусних маршрутів онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

Зміст

Що відомо про новий механізм подачі інформації

У понеділок, 2 грудня, Міністерство розвитку громад і територій спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) розпочало тестування оновленого кабінету перевізника - для відкриття міжнародних автобусних маршрутів.

У відомстві уточнили, що міжнародні перевізники пасажирів можуть самостійно протестувати новий механізм подачі інформації для відкриття маршруту за кордон.

"Ключова мета цього етапу - дати можливість бізнесу підготуватись до запуску нової процедури відкриття маршрутів та зібрати зворотній зв'язок від бізнесу", - пояснили в міністерстві.

Йдеться про відкриття маршрутів онлайн - без потреби подавати паперові пакети документів на розгляд комісії в міністерстві.

Зазначається, що це - одна з норм оновленого Порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (згідно з наказом міністерства №966).

"Оновлений порядок набуде чинності після публікації на порталі (Верховної Ради України, - Ред.). З цього моменту, вже у грудні цього року, відкриття маршрутів буде можливим лише за допомогою кабінету перевізника", - розповіли у прес-службі Міністерства розвитку громад і територій.

Перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн: як це зробити

Перевізники можуть протестувати онлайн-кабінет вже зараз (інфографіка: mtu.gov.ua)

Як протестувати оновлений онлайн-кабінет

Для того, щоб протестувати оновлений онлайн-кабінет, перевізнику спершу потрібно:

  • зайти на портал Укртрансбезпеки
  • авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн: як це зробити

Вхід в електронний кабінет послуг (скриншот: services.dsbt.gov.ua)

Після цього необхідно:

  • перейти у розділ "Мої маршрути"
  • обрати відповідну опцію "Відкрити маршрут"
  • зазначити всю необхідну інформацію (тип перевезень, періодичність перевезень, країна прибуття, місто відправлення, місто прибуття тощо)
  • додати договір про паритетне обслуговування маршруту (якщо така вимога є)
  • самостійно ввести розклад руху та пункт пропуску

З детальною інструкцією щодо відкриття маршруту можна ознайомитись у спеціальній презентації.

"Важливо, що внесена інформація під час тестування після завершення тестування не зберігається. Тож, у разі потреби відкриття маршруту, коли кабінет буде запущений у повноцінне використання, інформацію потрібно буде вводити заново", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме в Україні змінять правила міжнародних автобусних перевезень.

Читайте також, чи можуть перевізника оштрафувати за відсутність туалету в автобусі.

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