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Перевозчики смогут открыть международный автобусный маршрут онлайн: как это сделать

Вторник 03 декабря 2024 10:16
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Перевозчики смогут открыть международный автобусный маршрут онлайн: как это сделать Вскоре перевозчики смогут открыть международный автобусный маршрут онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине начинают тестирование обновленного кабинета перевозчика для открытия международных автобусных маршрутов онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Содержание

Что известно о новом механизме подачи информации

В понедельник, 2 декабря, Министерство развития общин и территорий совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасностью) приступило к тестированию обновленного кабинета перевозчика - для открытия международных автобусных маршрутов.

В ведомстве уточнили, что международные перевозчики пассажиров могут самостоятельно протестировать новый механизм подачи информации для открытия маршрута за границу.

"Ключевая цель этого этапа - дать возможность бизнесу подготовиться к запуску новой процедуры открытия маршрутов и собрать обратную связь от бизнеса", - объяснили в министерстве.

Речь идет об открытии маршрутов онлайн - без необходимости подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение комиссии в министерстве.

Отмечается, что это - одна из норм обновленного Порядка организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении (согласно приказу министерства №966).

"Обновленный порядок вступит в силу после публикации на портале (Верховной Рады Украины, - Ред.). С этого момента, уже в декабре этого года, открытие маршрутов будет возможно только с помощью кабинета перевозчика", - рассказали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Перевозчики смогут открыть международный автобусный маршрут онлайн: как это сделать

Перевозчики могут протестировать онлайн-кабинет уже сейчас (инфографика: mtu.gov.ua)

Как протестировать обновленный онлайн-кабинет

Для того чтобы протестировать обновленный онлайн-кабинет, перевозчику сначала нужно:

  • зайти на портал Укртрансбезопасности
  • авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи

Перевозчики смогут открыть международный автобусный маршрут онлайн: как это сделать

Вход в электронный кабинет услуг (скриншот: services.dsbt.gov.ua)

После этого необходимо:

  • перейти в раздел "Мої маршрути"
  • выбрать нужную опцию "Відкрити маршрут"
  • указать всю необходимую информацию (тип перевозок, периодичность перевозок, страна прибытия, город отправления, город прибытия и т.д.)
  • добавить договор о паритетном обслуживании маршрута (если такое требование есть)
  • самостоятельно ввести расписание движения и пункт пропуска

С подробной инструкцией насчет открытия маршрута можно ознакомиться в специальной презентации.

"Важно, что внесенная информация во время тестирования после завершения тестирования не сохраняется. Поэтому в случае необходимости открытия маршрута, когда кабинет будет запущен в полноценное использование, информацию нужно будет вводить заново", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как именно в Украине изменят правила международных автобусных перевозок.

Читайте также, могут ли перевозчика оштрафовать за отсутствие туалета в автобусе.

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