Перевищив показник 20-го століття. В Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17,5 мм, що на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник 1983 року для цього дня", - пише пресслужба.

Минуло погодні рекорди у Києві та області

Наприклад, цьогорічний вересень у Києві виявився найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року, а 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с, що повторило рекорд, який зафіксували ще у 1969 році.

Зокрема з 28 по 30 серпня у Києві три дні підряд фіксували температурні рекорди.

Детальніше про температурні й метеорологічні рекорди у Києві можна почитать за посилання.