UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перевищив показник 20-го століття. В Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів

Фото: Перевищив показник 20-го століття. В Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 29 листопада, у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17,5 мм. Це вище за попередній показник 1983 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17,5 мм, що на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник 1983 року для цього дня", - пише пресслужба. 

Минуло погодні рекорди у Києві та області 

Наприклад, цьогорічний вересень у Києві виявився найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року, а 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с, що повторило рекорд, який зафіксували ще у 1969 році.

Зокрема з 28 по 30 серпня у Києві три дні підряд фіксували температурні рекорди. 

Детальніше про температурні й метеорологічні рекорди у Києві можна почитать за посилання

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода