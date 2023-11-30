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Превысил показатель 20 века. В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков

Фото: Превысил показатель 20 века. В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 29 ноября, в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 17,5 мм. Это выше предыдущего показателя 1983 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 29 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17,5 мм, что на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1983 года для этого дня", - пишет пресс-служба. 

Прошло погодные рекорды в Киеве и области 

Например, нынешний сентябрь в Киеве оказался самым теплым за всю историю наблюдений с 1881 года, а 28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с, что повторило рекорд, который зафиксировали еще в 1969 году.

В частности, с 28 по 30 августа в Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды. 

Подробнее о температурных и метеорологических рекордах в Киеве можно почитать по ссылке.

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