Превысил дозу в 7 раз. В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник

Нетрезвый водитель в Киеве устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Автопроисшествие произошло вчера (21 февраля, - ред) около 10:45 на улице Кубанской Украины в Деснянском районе. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 30-летний водитель легковушки, находясь в нетрезвом состоянии (1,39 промилле), не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который пустым стоял на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai - ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение", - добавили в полиции.

Виновника ДТП следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Добавим, что водитель превысил "безопасную" дозу алкоголя, которая составляет 0,2 промилле, почти в 7 раз.



Фото с места ДТП в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.