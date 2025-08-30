Перевірки ТЦК, старт навчального року, доступна "єОселя": всі зміни з 1 вересня в Україні

З 1 вересня 2025 в Україні набирають чинності нові правила в освіті, соціальній сфері та безпеці. Зміняться умови навчання у школах, а у вишах запровадять обов'язкову БЗВП. Програма "єОселя" стане доступнішою для переселенців, а працівники ТЦК при перевірці документів будуть зобов'язані носити бодікамери.
1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік, який триватиме до 30 червня 2026 року. Дати канікул визначатиме кожна школа окремо, зважаючи на безпекову ситуацію та навчальне навантаження.
Учні здобуватимуть освіту у різних форматах - очному, дистанційному чи змішаному. Дистанційні класи зможуть відкривати всі школи. Окрім того, школярі зможуть обирати сімейне навчання чи екстернат.
Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації у конкретному населеному пункті. Рішення ухвалюють військово-цивільні адміністрації за участю батьків.
Також з 1 вересня у 8-х класах з’явиться новий обов’язковий предмет "Підприємництво та фінансова грамотність", а предмет "Захист України" у старшій школі викладатиметься дві години на тиждень. Учні вивчатимуть домедичну допомогу, використання безпілотників, способи протидії дезінформації.
Крім того, у прифронтових територіях учні всіх класів у новому навчальному році отримають безкоштовне харчування у школах за умови навчання офлайн.
З вересня щомісячна доплата вчителям збільшиться до 2000 грн. Це другий етап підвищення надбавок за складні умови роботи (з 1 січня сума складала 1000 грн).
Президентські стипендії для учнів також зростуть:
Крім того, вступники цього року з балами за НМТ від 185 і вище з кожного предмета отримуватимуть щомісячно по 10 000 грн від Фонду президента протягом календарного року.
Варто зазначити, президентські стипендії виплачують за високі досягнення у навчанні та науці: перемоги на всеукраїнських/міжнародних конкурсах і олімпіадах; лише відмінні оцінки та досягнення у науковій роботі.
Нагадаємо, сума звичайної академічної стипендії становить 2000 грн, а підвищеної - 2910 грн. Розміри соціальних стипендій залежать від категорії, до якої належить студент, та закладу освіти.
З 1 вересня всі співробітники територіальних центрів комплектування зобов’язані носити бодікамери.
Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток військовозобов'язаним.
Очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль пояснив, що відеофіксація має запобігти можливим зловживанням та конфліктним ситуаціям, а також захистити права обох сторін.
З нового навчального року для студентів запроваджується обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона охоплюватиме 300 академічних годин: 90 - теорії та 210 - практики.
Курс проходитимуть як чоловіки, так і жінки, однак практичні заняття обов’язкові лише для чоловіків, придатних до служби. БЗВП викладатимуть на другому році навчання.
Після завершення програми студенти складуть військову присягу та отримають військово-облікову спеціальність.
Якщо студенти не зможуть скласти іспит з БЗВП чи відмовляться прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вишах, працевлаштуватися на державну службу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури.
10 вересня стартують нові умови державної програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає:
Програма діятиме у 238 громадах 10 областей.
На вересень УЗ призначила нові рейси:
поїзд №260/259 Чоп - Кременчук (тричі на тиждень у кожному напрямку);
поїзд №258/257 Ясіня - Кропивницький (також тричі на тиждень).
В "Укрзалізниці" зазначили, що додаткові маршрути запроваджено завдяки оптимізації руху.
