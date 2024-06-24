Борги та перевірка власника. Поради юриста, як купувати житло під час війни

Що враховувати, купуючи житло під час війни: поради

Перший момент, на який звертає увагу фахівець – те, що під час діє воєнного стану неможливо купити чи продати житло на тимчасово окупованих територіях.

"До цієї категорії відноситься житло, що розташоване на територій ведення активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ", – коментує Ярина Паш.

Набути в власність нерухоме майно, яке знаходиться на таких територіях, неможливо. Також фахівець дає інші поради на основі нововведень у законодавстві України.

Поради юриста при купівлі житла:

перевірте власника нерухомого майна та переконайтеся, що він не має зв'язків з країною-окупантом. Якщо такий зв'язок є, нотаріуси відмовлять у оформленні купівлі-продажу;

зверніть увагу, чи є в наявності правильно оформлені правовстановлювальні та технічні документи на нерухоме майно;

перевірте реєстрацію права власності у Реєстрі речових прав, та чи не має таке майно будь-яких судових обтяжень;

визначте місце знаходження такого майна, переконайтеся, чи не перебуває воно в адміністративних межах населених пунктів, які перебувають під окупацією чи на яких ведуться активні бойові дії;

попросіть у контрагента підтверджень того, що за майном немає боргів по комунальних послугах, що житло не "проблемне" в контексті суттєвих проблем з комунікаціями, опаленням та іншими моментами;

дізнайтеся за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень, чи не є об’єктом спору таке нерухоме майно;

якщо квартиру ви купуєте від юридичної особи, отримайте інформацію від контрагента про наявність повноважень у директора, чи іншої особи за довіреністю на відчуження такого нерухомого майна;

перевірте, чи має право нотаріус, якого ви обрали, проводити нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та реєстрації права власності.

"Варто пам’ятати, що згідно з ч. 6 ст. 55 Закону України "Про нотаріат", посвідчення договорів про відчуження об’єкта нерухомості здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – сторони відповідного договору", – звертає увагу юрист.