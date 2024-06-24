Борги та перевірка власника. Поради юриста, як купувати житло під час війни

Купівля житла, особливо під час війни – відповідальний крок, до якого завжди треба підходити ретельно.
На прохання РБК-Україна молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш розповідає про основні моменти, які треба взяти до уваги при купівлі нерухомості під час дії воєнного стану.
Перший момент, на який звертає увагу фахівець – те, що під час діє воєнного стану неможливо купити чи продати житло на тимчасово окупованих територіях.
"До цієї категорії відноситься житло, що розташоване на територій ведення активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ", – коментує Ярина Паш.
Набути в власність нерухоме майно, яке знаходиться на таких територіях, неможливо. Також фахівець дає інші поради на основі нововведень у законодавстві України.
Поради юриста при купівлі житла:
"Варто пам’ятати, що згідно з ч. 6 ст. 55 Закону України "Про нотаріат", посвідчення договорів про відчуження об’єкта нерухомості здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – сторони відповідного договору", – звертає увагу юрист.
Раніше Ярина Паш розповіла, як самостійно перевірити забудовника в публічних реєстрах.
Також стало відомо, як війна змінила ринок нерухомості Харкова та що відбуваєтсья з цінами на житло у місті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.