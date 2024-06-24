Долги и проверка собственника. Советы юриста, как покупать жилье во время войны

Покупка жилья, особенно во время войны – ответственный шаг, к которому всегда нужно подходить тщательно.
По просьбе РБК-Украина младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш рассказывает об основных моментах, которые следует принять во внимание при покупке недвижимости во время действия военного положения.
Первый момент, на который обращает внимание специалист – то, что во время действия военного положения невозможно купить или продать жилье на временно оккупированных территориях.
"К этой категории относится жилье, расположенное на территории ведения активных боевых действий и временно оккупированных российской федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ", – комментирует Ярина Паш.
Приобрести в собственность недвижимое имущество, находящееся на таких территориях, невозможно. Также специалист дает другие советы на основе новшеств в законодательстве Украины.
Советы юриста при покупке жилья:
"Следует помнить, что согласно ч. 6 ст. 55 Закона Украины "О нотариате", удостоверение договоров об отчуждении объекта недвижимости осуществляется по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица – стороны соответствующего договора", – обращает внимание юрист.
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