Перевірка на справедливість. Уже є майже 200 порушень при відключенні світла, Київ серед лідерів

В Україні під час першого етапу перевірок зафіксували 193 порушень у галузі електроенергетики. Київ виявився серед лідерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулась нарада Антикризового енергетичного штабу.

Учасники обговорювали питання:

проходження осінньо-зимового періоду;

стан відновлення генеруючого обладнання;

забезпечення збалансованої роботи ринку електроенергії та фінансової стабільності його ключових учасників під час проходження опалювального сезону.

Як відзначив Шмигаль, Україна співпрацює з більше ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.

"Окремо учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - пише пресслужба.

За словами голова Держенергонагляду Руслана Слободяна, під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились:

порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідерами щодо виявлених порушень були:

ПрАТ "Волиньобленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

АТ "Полтаваобленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ВАТ "Тернопільобленерго";

ВАТ "Чернігівобленерго".

Найменше порушень зафіксували в

АТ "Прикарпаттяобленерго";

АТ "Харківобленерго";

ПрАТ "Кіровоградобленерго".

На операторів систем розподілу були складені відповідні акти, а порушення мають бути усунені до 31 грудня.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", - відзначив Шмигаль.

Прем'єр-міністра також дав завдання щоп'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.