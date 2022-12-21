Перевірка на справедливість. Уже є майже 200 порушень при відключенні світла, Київ серед лідерів
В Україні під час першого етапу перевірок зафіксували 193 порушень у галузі електроенергетики. Київ виявився серед лідерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулась нарада Антикризового енергетичного штабу.
Учасники обговорювали питання:
- проходження осінньо-зимового періоду;
- стан відновлення генеруючого обладнання;
- забезпечення збалансованої роботи ринку електроенергії та фінансової стабільності його ключових учасників під час проходження опалювального сезону.
Як відзначив Шмигаль, Україна співпрацює з більше ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.
"Окремо учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - пише пресслужба.
За словами голова Держенергонагляду Руслана Слободяна, під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились:
- порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
- застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
- відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
- недотримання тривалості відключення;
- відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.
Лідерами щодо виявлених порушень були:
- ПрАТ "Волиньобленерго";
- ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
- АТ "Полтаваобленерго";
- ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";
- ВАТ "Тернопільобленерго";
- ВАТ "Чернігівобленерго".
Найменше порушень зафіксували в
- АТ "Прикарпаттяобленерго";
- АТ "Харківобленерго";
- ПрАТ "Кіровоградобленерго".
На операторів систем розподілу були складені відповідні акти, а порушення мають бути усунені до 31 грудня.
"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", - відзначив Шмигаль.
Прем'єр-міністра також дав завдання щоп'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській міській військовій адміністрації дали прогноз щодо планових відключень світла в столиці.
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