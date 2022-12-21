ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проверка на справедливость. Уже есть почти 200 нарушений при отключении света, Киев среди лидеров

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 12:27
Проверка на справедливость. Уже есть почти 200 нарушений при отключении света, Киев среди лидеров Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине во время первого этапа проверок было зафиксировано 193 нарушения в области электроэнергетики. Киев оказался среди лидеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание Антикризисного энергетического штаба.

Участники обсуждали вопросы:

  • прохождение осенне-зимнего периода;
  • состояние восстановления генерирующего оборудования;
  • обеспечение сбалансированной работы рынка электроэнергии и финансовой стабильности его ключевых участников при прохождении отопительного сезона.

Как отметил Шмыгаль, Украина сотрудничает с более чем 30 странами мира по поставкам оборудования, необходимого для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Отдельно участники совещания уделили внимание вопросу обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии", - пишет пресс-служба.

По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, во время первого этапа проверок в Украине зафиксировали 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Самыми распространенными оказались:

  • нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;
  • применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;
  • отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
  • несоблюдение продолжительности отключения;
  • отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Лидерами по выявленным нарушениям были:

  • ЧАО "Волыньоблэнерго";
  • ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  • АО "Полтаваоблэнерго";
  • ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";
  • ОАО "Тернопольоблэнерго";
  • ОАО "Черниговоблэнерго".

Меньше нарушений зафиксировали в

  • АО "Прикарпатьеоблэнерго";
  • АО "Харьковоблэнерго";
  • ЧАО "Кировоградоблэнерго".

На операторов систем распределения были составлены соответствующие акты, а нарушения должны быть устранены до 31 декабря.

"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей. Поэтому работа таких групп по проверке должно быть постоянной", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также дал задачу каждую пятницу предоставлять публичный отчет для общества относительно выявленных нарушений у операторов системы распределения и принятых мер по их устранению.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской городской военной администрации дали прогноз по плановым отключениям света в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Электроэнергия
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление