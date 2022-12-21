Проверка на справедливость. Уже есть почти 200 нарушений при отключении света, Киев среди лидеров
В Украине во время первого этапа проверок было зафиксировано 193 нарушения в области электроэнергетики. Киев оказался среди лидеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание Антикризисного энергетического штаба.
Участники обсуждали вопросы:
- прохождение осенне-зимнего периода;
- состояние восстановления генерирующего оборудования;
- обеспечение сбалансированной работы рынка электроэнергии и финансовой стабильности его ключевых участников при прохождении отопительного сезона.
Как отметил Шмыгаль, Украина сотрудничает с более чем 30 странами мира по поставкам оборудования, необходимого для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.
"Отдельно участники совещания уделили внимание вопросу обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии", - пишет пресс-служба.
По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, во время первого этапа проверок в Украине зафиксировали 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Самыми распространенными оказались:
- нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;
- применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;
- отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
- несоблюдение продолжительности отключения;
- отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.
Лидерами по выявленным нарушениям были:
- ЧАО "Волыньоблэнерго";
- ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- АО "Полтаваоблэнерго";
- ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";
- ОАО "Тернопольоблэнерго";
- ОАО "Черниговоблэнерго".
Меньше нарушений зафиксировали в
- АО "Прикарпатьеоблэнерго";
- АО "Харьковоблэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго".
На операторов систем распределения были составлены соответствующие акты, а нарушения должны быть устранены до 31 декабря.
"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей. Поэтому работа таких групп по проверке должно быть постоянной", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр также дал задачу каждую пятницу предоставлять публичный отчет для общества относительно выявленных нарушений у операторов системы распределения и принятых мер по их устранению.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской городской военной администрации дали прогноз по плановым отключениям света в столице.
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