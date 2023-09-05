ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не припинили виплати

Вівторок 05 вересня 2023 23:25
UA EN RU
Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не припинили виплати Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як раніше розповіла міністр соціальної політики України Дарина Марчак, з початку проведення перевірки виплати перестали нараховувати для 130 тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Перевірка може проводитись за такими підставами:

  • інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;
  • отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;
  • результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Варто зауважити, що про перевірку переселенців мають попередити заздалегідь, а саме за два дні.

У випадку, якщо на момент перевірки особи немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів особі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Якщо є підтверджені причини відсутності, то протягом тридцяти днів необхідно надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують.

Якщо цього не зробити, то нарахування виплати тимчасово припиняється.

Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії Національної соціальної сервісної служби: (044) 289 87 89.

Допомога ВПО

1 вересня Кабмін затвердив вимоги до місць тимчасового проживання переселенців. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Варто зазначити, що в бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи Війна Росії проти України
NEWS
Штраф або тюрма. Що загрожує за відмову брати повістку: пояснення
Штраф або тюрма. Що загрожує за відмову брати повістку: пояснення
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту