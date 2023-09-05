Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не припинили виплати

Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як раніше розповіла міністр соціальної політики України Дарина Марчак, з початку проведення перевірки виплати перестали нараховувати для 130 тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Перевірка може проводитись за такими підставами:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Варто зауважити, що про перевірку переселенців мають попередити заздалегідь, а саме за два дні.

У випадку, якщо на момент перевірки особи немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів особі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Якщо є підтверджені причини відсутності, то протягом тридцяти днів необхідно надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують.

Якщо цього не зробити, то нарахування виплати тимчасово припиняється.

Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії Національної соціальної сервісної служби: (044) 289 87 89.

Допомога ВПО

1 вересня Кабмін затвердив вимоги до місць тимчасового проживання переселенців. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Варто зазначити, що в бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень.

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